مؤتمر ابل القادم يوم 8 مارس المقبل – وإليك أبرز التوقعات!

كما كان متوقعاً سوف تعقد ابل مؤتمراً يوم 8 مارس المقبل للإعلان عن أول دفعة من أجهزتها خلال عام 2022، المؤتمر سينعقد مساء الثلاثاء في مسرح ستيف جوبز في مقر ابل Apple Park بولاية كاليفورنيا.

المؤتمر سوف يُبث من خلال الإنترنت لكافة الجمهور بدون تواجد فعلي للصحفيين أو أي من وسائل الإعلام المختلفة كما اعتادت ابل منذ بداية جائحة كورونا عالمياً في 2020. المؤتمر هذا العام سوف يحمل شعار ذروة الأداء Peak Performance في إشارة واضحة إلى تحسينات كبيرة في معالجات وأداء الأجهزة التي سيتم الإعلان عنها.

iPhone SE 3

قد تكون أهم المزايا القادمة في هاتف iPhone SE 3 رخيص الثمن هو ترقية المعالج إلى Apple A15 وكذلك دعم شبكات الجيل الخامس 5G أما التصميم فلا يُعرف تحديداً إذا ما كانت ابل سوف تحافظ على نفس التصميم أن تعتمد تصميماً آخر كتصميم ايفون XR.

ايباد اير 2022

ابل قد تطلق مع هاتف الايفون جهاز ايباد وهو نسخة جديدة من ايباد اير مع قائمة مواصفات داخلية يأتي في مقدمتها دعم شبكات الجيل الخامس 5G، أما المعالج فسوف يتم تحديثه إلى A15 نفس المعالج المستخدم في ايفون 13، ومن المؤكد إضافة خاصية Center Stage والتي تجعل الأشخاص دوماً في منتصف الصورة عند إجراء المحادثات المرئية من خلال تطبيق FaceTime أو زووم وغيرها من التطبيقات.

من غير المتوقع إجراء تعديلات كبيرة على الكاميرا الأمامية والخلفية حيث ستجد كاميرا واحدة أمامية بدقة 12 ميجابكسل واسعة المجال وأخرى خلفية أحادية مع فلاش Quad-LED True Tone. من خلال منفذ USB C ستجد الجهاز متوافقاً مع ملحقات الايباد مثل لوحة مفاتيح Magic Keyboard بالإضافة إلى التوافق مع قلم ابل Apple Pencil 2. التصميم والأسعار غالباً ما ستبقى على حالها كالإصدار السابق.

ماك بوك 2022

من المتوقع أن تقوم ابل بإطلاق جهاز ماك بوك برو بشاشة 13 إنش خلال عام 2022 الجاري. آخر مرة أطلقت فيها ابل جهاز ماك بوك برو بهذا القياس كانت قبل عامين في عام 2020 مع أول إطلالة لمعالج M1 الجديد.

مع ثبات التصميم وعدم توقع أي تغيير فيه، سيكون التغير الأكبر في جهاز ماك بوك برو بشاشة 13 إنش هو المعالج والذي سيكون الجيل الثاني من معالجات ابل Apple M2.

سيأتي معالج M2 بقدرات أكبر من ناحية أداء المعالج الرئيسي CPU مع تردد أعلى وتوفير أكبر للطاقة، إضافة لزيادة قدرة المعالج الرسومي GPU.

آبل سوف تبث مؤتمرها بشكل مباشر على يوتيوب وهذا سوف يسهل على المشاهدين متابعة المؤتمر بصورة حية أولاً باول (المؤتمر سوف يبث باللغة الإنجليزية).

المؤتمر سيتم بثه عبر يوتيوب من خلال هذا الرابط أو الفيديو المرفق. بإمكانك الضغط على زر تعيين تذكير أو Set Reminder من داخل الفيديو وسوف يقوم تطبيق يوتيوب بإرسال إشعار لك عند بداية المؤتمر.

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