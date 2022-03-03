نقص الكبريت يهدد صحة الدماغ

حذرت دراسة جديدة من خطورة نقص الكبريت على صحة الدماغ، وقالت إن الكبريت من أهم العناصر التي تتواجد بشكل طبيعي في أنسجة الجسم، وأشارت إلى أنه يحتل الترتيب الثالث في نسبته بعد الكالسيوم والفوسفور.

وأكدت الدراسة أن نقص الكبريت يؤثر في البداية على صحة الدماغ، وبشكل أساسي في عمل خلاياه، وذلك بسبب دوره الفعال في الحفاظ على هيئة وشكل الخلايا والأعضاء.

وأوضحت الدراسة أنّ نقص الكبريت يمنع الخلايا من الحصول على الكميات الكافية من الأوكسجين من خلال عمليات التنفس الخلوي، الأمر الذي ينعكس سلبيًا على عمل هذه الخلايا، ويؤدي إلى حدوث اضطراب في الذاكرة، تشنجات عصبية، واكتئاب، بالإضافة إلى زيادة احتمال الإصابة بالزهايمر.

وقال الباحثون إن نقص الكبريت يؤثر أيضًا على صحة الشعر والأظافر، ويؤدي إلى بطء التئام الجروح، وظهور حب الشباب والندوب الجلدية.

وأشار الباحثون إلى وجود مجموعة من العلامات الدالة على نقص الكبريت أبرزها؛ التعب، أمراض القلب، السمنة، جهاز المناعة، والتهاب المفاصل.

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