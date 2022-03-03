جامعة إيطالية تضحي بمنهج دوستويفسكي.. لأجل أوكرانيا

كشفت جامعة بيكوكا الإيطالية عن حظرها مناهج الأديب الروسي الكبير فيودور دوستويفسكي؛ تضامنًا مع الشعب الأوكراني، حيث بررت الجامعة الواقعة في مدينة ميلانو قرارها، برغبتها في تجنب إثارة الجدل في إيطاليا.

من جانبه، قال مدرس الأدب الروسي في الجامعة باولو نوري، إن الجامعة أبلغته إلغاء المحاضرات المجدولة للكاتب الروسي دوستويفسكي، معبرًا عن غضبه من هذا القرار، الذي وصفه بـ”السخيف”.

واعتبر نوري أن قرار الجامعة يمثّل تقييدًا للحريات وشكلاً من أشكال الرقابة، مؤكدًا على أن الفترة الحالية تحتاج للحديث أكثر عن الكاتب الروسي الشهير، لا حظر الحديث عنه.

وحظي قرار الجامعة الإيطالية بسخرية كبيرة في أنحاء العالم كافة، حيث حذر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خطورة انعكاس أجواء الحرب في أوكرانيا على ميادين الأدب.

يذكر أن حلف الناتو والمعسكر الغربي فرضا العديد من العقوبات على روسيا، بعد الحرب التي شنتها على أوكرانيا.

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