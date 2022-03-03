مسنة أميركية تتحدى العمر.. وتنافس بمسابقة سباحة جليدية

أثبت المسنة الأميركية جيني بيك، البالغة من العمر 76 عامًا، أن العمر مجرد رقم، بعدما شاركت في مسابقة سباحة جليدية نادرة.

وشاركت المسنة في مهرجان هفمريماجوج الشتوي للسباحة، الذي يقام سنويًا في نيوبورت الواقعة بولاية فيرمونت القريبة من الحدود الكندية.

ونجحت جيني في قطع مسافة 50 مترًا في مسابقة السباحة الحرة في مياهٍ درجة حرارتها قريبة من الصفر.

وقالت إنها تشارك في المهرجان للمرة الرابعة منذ انطلاقه عام 2015، مدفوعةً بحبها وعشقها للتحديات.

وأشارت إلى أن الصقيع لا يزعجها، وأنها تشعر بالنشاط والحيوية لدى خروجها من الماء.

وكان مهرجان العام الحالي قد شهد مشاركة 120 متسابقًا تنافسوا في سباقات تراوحت مسافتها ما بين 25 و200 متر.

يُذكر أن المتسابقين يخرجون من الماء باتجاه مبنى صغير، حيث تنتظرهم المياه الدافئة والبطانيات والمناشف.

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