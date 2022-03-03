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آبل تنظّم حدثها الأول في هذا العام يوم 8 مارس

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة آبل الأميركية عن موعد عقدها حدثها السنوي الأول الذي ستَطرح، من خلاله، الجيل الجديد من أجهزتها الذكية.

وقالت الشركة إنها أرسلت الدعوات الرسمية للقنوات الإعلامية الراغبة بتغطية الحدث المقرر عقده يوم 8 مارس الجاري.

ومن المتوقع أن تطرح الشركة، خلال هذا الحدث، سلسلة هواتف IPhone SE، بالإضافة للجيل الجديد من أجهزة IPad Air.

وكشفت بعض التقارير نية الشركة طرح رقاقة M2 التي ستنقل أجهزة الشركة لمستوى جديد من الأداء.

ومن المتوقع أن تدعم سلسلة هواتف IPhone SE الاتصال بشبكات الجيل الخامس، وتقنية Face ID.

يذكر أن آبل أطلقت في عام 2020 الإصدار الأول من سلسلة IPhone SE، والذي جاء بحجم صغير وبيع بسعر 400 دولار.

 

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قناة 218 الليبية

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