واحد تيرا بايت من بيانات NVidia معرضة للتسريب بعد سرقتها

أكدت شركة NVidia الأميركية الرائدة في مجال صناعة المعالجات وأشباه الموصولات؛ تعرضها لاختراق أمني يوم 23 فبراير الماضي، أدى إلى سرقة مجموعة ضخمة من بياناتها.

وقال المتحدث باسم الشركة إن القراصنة قاموا باختراق مواقع الشركة، وسرقوا أوراق اعتماد الموظف، وبعض المعلومات الخاصة بأنظمة الشركة.

وأشار إلى أن الشركة أبلغت سلطات إنفاذ القانون، وبدأت العمل مع خبراء الأمن السيبراني للرد على ما حدث.

من جهةٍ أخرى، أعلنت مجموعة $ LAPSUS مسؤوليتها عن الاختراق، وأكدت حصولها على 1 تيرا بايت من البيانات تتضمن الخطط، ورمز مصدر المحرك، وطالبت بدفع فدية بالعملات المشفرة؛ كي لا تقوم بنشر البيانات أو تسريبها.

يذكر أن مجموعة القراصنة أشارت، في بيانٍ رسمي، إلى أن عمليتها لا ترتبط بالسياسة، ولا بالحرب الدائرة في أوكرانيا.

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