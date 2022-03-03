متلازمة تململ الساقين أسبابها وأعراضها

تحدّث الطبيب الألماني أولريش فيغيلر عن متلازمة تململ الساقين، وقال إنّها اضطراب من اضطرابات النوم التي تصيب الأطفال.

وأشار إلى وجود مجموعة من الأعراض التي تدّل عليها كنقص الحديد، الأدوية المضادة للحساسية والاكتئاب، بالإضافة للعوامل الوراثية.

وحدد الطبيب المختص في طب الأطفال والمراهقين أعراضها باضطراب في الساقين، الحرقان، والحكة، وقال إنّ هذه المتلازمة تحرم الأطفال من النوم بعمق.

وقال الطبيب الألماني إنّ العلم لم يتوصل لعلاج نهائي لها، لكنّه أكد إمكانية التخفيف من آثارها من خلال القيام بتدليك الساقين، ممارسة الأنشطة الحركية، ووضع الكمادات الباردة قبل ذهاب الطفل إلى النوم.

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