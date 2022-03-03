ديزني تُعلّق عرض أفلامها في روسيا

انضمت شركة ديزني لقائمة الشركات التي قاطعت روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، بعدما أعلنت عن تعليق عرض أفلامها فيها.

وأصدرت الشركة بياناً رسمياً وصفت من خلاله الغزو الروسي بغير المبرر، وقالت إنّه سبّب أزمة إنسانية مأساوية، لذلك فإنّها قررت تعليق طرح الأفلام في دور السينما الروسية، وأشارت إلى أنّ فيلم “ريد أليرت” المقرر عرضه في دور السينما العالمية خلال الفترة القادمة لن يعرض في روسيا.

وأكدت ديزني استعدادها لاتخاذ قرارات تجارية أخرى تبعاً لتطور الوضع في أوكرانيا، وقالت إنّها تعمل حالياً مع منظمات غير حكومية من أجل تقديم مساعدة طارئة للأشخاص الذين فقدوا منازلهم، بسبب الحرب الدائرة في بلادهم.

يُذكر أنّ روسيا تتعرض لحملة مقاطعة كبيرة من جميع أنحاء العالم الغربي، بسبب هجومها على أوكرانيا.

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