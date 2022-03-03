شاومي تُطلق هاتفين ذكيين جديدين خلال مؤتمر MWC بمواصفات مميزة وأسعار اقتصادية

منذ عدة سنوات وتهتم شركة شاومي بإطلاق العديد من هواتف الفئة الاقتصادية لأصحاب الميزانيات المحدودة بشعار علامة Poco التجارية. وفي الغالب هذه الهواتف تقدم قيمة عالية ومواصفات قياسية مقابل السعر.

مؤخراً، أعلنت الشركة عن هاتفين ذكيين جديدين باسم Poco X4 Pro 5G و Poco M4 Pro واللذان يندرجان أيضاً تحت بند هواتف الفئة المتوسطة للعلامة التجارية.

هاتفين ذكيين جديدين لشركة بوكو خلال مؤتمر MWC 2022

عندما طرحت شركة شاومي أول هاتف لها يحمل علامة بوكو التجارية في عام 2018 شعر الجميع بالذهول بسبب احتواء الهاتف على شريحة كوالكم الرائدة على الرغم من أن الهاتف كان يستهدف الفئة المتوسطة من المستخدمين.

واصلت شركة بوكو مسيرتها المتمثلة في توفير هواتف – تُعرف عنها باسم – Flagship Killer وهي كلمة تعكس مدى تطور مواصفات الهواتف رغم سعرها الاقتصادي.

خلال مؤتمر MWC المنعقد حالياً في برشلونة، كشفت شركة Poco النقاب عن هاتفين ذكيين جديدين. الهاتف الأول وهو Poco M4 Pro والذي يحتوي على شاشة AMOLED DOT قياس 6.43 بوصة تدعم معدل تحديث 120Hz وتعمل الشاشة بدقة +FHD.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة شريحة MediaTek Helio G96 SoC مقترنة بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. الهاتف متوفر على هيئة متغير أخر بذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين 256 جيجابايت. الهاتف مزود ببطارية 5000 مللي أمبير.

على ظهر الغطاء الخلفي، يتميز الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وفي الأمام كاميرا بدقة 16 ميجابكسل.

هاتف Poco X4 Pro 5G هو الأقوى بين الاثنين

هاتف Poco X4 Pro 5G يحتوي على نفس شاشة العرض التي تحدثنا عنها مع هاتف Poco M4 Pro، ولكنها تأتي بحجم أكبر 6.67 بوصة وتدعم معدل تحديث أعلى بسرعة 120Hz.

يعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 695 SoC، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت. المتغير الأخر بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت.

من حيث قدرات التصوير الفوتوغرافي، يحتوي الهاتف على نفس إعداد الكاميرا المتواجد في هاتف Poco M4 Pro ولكن الاختلاف الوحيد هو أن المستشعر الرئيسي هنا عبارة عن كاميرا بدقة 108 ميجابكسل بدلاً من 64 ميجابكسل.

يبدأ سعر هاتف Poco M4 Pro عند 246$ دولار أمريكي، في حين أن سعر هاتف Poco X4 Pro يبدأ عند 335$ دولار أمريكي.