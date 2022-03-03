العقوبات ضد روسيا تشمل القطط

أعلن الاتحاد الدولي للقطط عن قرارٍ تاريخي غير مسبوق، منع بموجبه القطط الروسية من المشاركة في المسابقات الدولية التابعة له.

وقال المسؤولون عن الاتحاد في بيانٍ رسمي: إنّهم مصدومون من الغزو الروسي لأوكرانيا، وإنّهم لا يستطيعون السكوت وغض النظر عما يحدث في أوكرانيا.

وقال الاتحاد المكون من 40 جولة إنّه يمنع دخول أي قط ينتمي لعارضين يعيشون في روسيا، في أي معرض للاتحاد خارج روسيا، بغض النظر عن المنظمة التي يحمل هؤلاء العارضون عضويتهم فيها، وأشار إلى أنّ القرار سيستمر حتى مايو القادم قبل أن تتم مراجعته.

كما منع الاتحاد استيراد أي من القطط التي تربى في روسيا أو تسجل هناك، وأكد استعداده للتبرع لمساعدة مربي القطط في أوكرانيا لكي لا يتخلوا عن قططهم.

يذكر أنّ القرار أثار سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استغرب المعلقون من إدخال الحيوانات في نزاعٍ دولي.

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