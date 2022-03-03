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عمرو عبد الجليل يكشف عن مسلسلاته الرمضانية

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف الفنان المصري عمرو عبد الجليل من خلال مداخلة في برنامج تلفزيوني، عن مشاركته في الماراثون الرمضاني بمسلسلين.

وقال الفنان المصري إنّه سيشارك في مسلسل “مكتوب عليا” بدور رجل أعمال، وبمسلسل “مشوار”.

وأشار عمرو عبد الجليل لاستمراره في تصوير مشاهده بمسلسل “مكتوب عليا”، رفقة فريق العمل المكون من المخرج خالد الحلفاوي، والنجوم أكرم حسني، حنان سليمان، آيتن عامر، محمود السيسي، محمد طعمية، وقال إنّنا لا ننام لكي ننهي تصوير المسلسل في الموعد المحدد.

كما تطرق النجم المصري لمشاركته بمسلسل “مشوار”، وقال إنّ تصوير المسلسل لم يبدأ بعد، وأشار إلى أنّه وقّع على العقد قبل قراءة دوره فيه، بسبب وجود المخرج محمد ياسين، وعدد كبير من النجوم أبرزهم محمد رمضان، صبري فواز، إياد نصار، دينا الشربيني، وغيرهم.

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قناة 218 الليبية

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