نوكيا تكشف عن هاتف اقتصادي منافس

عادت شركة نوكيا الفنلندية لسوق الهواتف الذكية بقوة، من خلال إطلاقها هاتفاً جديداً بمواصفات مميزة، حمل اسم Nokia C2 2nd Edition.
وجاء الهاتف الجديد بمواصفات اقتصادية، حيث زود بمعالج Quad-core 1.5 GHZ، ونظام تشغيل Android 11، وبشاشة IPS LCD مقاس 5.7 بوصة ودقة عرض 480*690 بيكسل، وتردد 60 هرتز، ومعدل سطوع 188 شمعة\م2.
وحصل الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 5 ميغا بيكسل، وأخرى أمامية بدقة 2 ميغا بيكسل، تدعم خاصية التعرف على الوجوه، وعلى ذاكرة داخلية بسعة 32 غيغا بايت، وأخرى عشوائية بسعة 1 أو 2 غيغا بايت.
ويتميز هذا الهاتف بوجود بطارية Li-lon بسعة 2400 ميلي أمبير، وباحتوائه على منفذ 3.5 للسماعات.
يُذكر أنّ الشركة الفنلندية ستُوفّر هاتفها الاقتصادي، بسعر يتراوح ما بين 70 و85 دولاراً أمريكياً.
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