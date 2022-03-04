يوتيوب في خطر – تيك توك يجري أكبر تحديث له منذ إطلاقه!

تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك لن يعود كذلك مجدداً إذ أخذت شركة ByteDance المطورة له خطوة هامة للغاية وتستهدف بها منافسة يوتيوب تحديداً.

تيك توك: مقاطع فيديو حتى 10 دقائق!

لاطالما عُرف تيك توك بأنه منصة مخصصة لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة منذ إطلاقه، إذ كان الحد الأقصى المسموح به لزمن الفيديو هو دقيقة واحدة ثم زادت لتصبح 3 دقائق في منتصف عام 2021 والآن يتم رفع ذلك الحد الأقصى إلى 10 دقائق كاملة.

هذا تطور بالغ الأهمية، إذ أنه في عام واحد زادت مدة الفيديو القصوى في تيك توك 10 أضعافها من دقيقة واحدة فقط لـ 10 دقائق.

تيك توك رغم كونه كان مخصصاً بالأساس لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة إلا أن المستخدمين كانوا يقضون عليه أوقاتاً طويلة بالفعل وذلك بسبب خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تكتشف نوعية مقاطع الفيديو التي تثير انتباه المستخدم وتعرضها له للمحافظة دوماً على وجوده داخل التطبيق أكول فترة ممكنة.

تيك توك: هل يصبح يوتيوب جديد؟

بعد النجاح الساحق والنمو الواسع الذي حققه تيك توك، قامت منصات التواصل الاجتماعي بتقليد الفكرة وآلية العمل الخاصة به فرأينا انستقرام Reels وميزة Shorts في يوتيوب وغيرها.

لذا كان توجه تيك توك هو مساعدة مستخدميه على صناعة مقاطع فيديو أطول للخروج من مساحة مشاركة المقاطع القصيرة، لذا فقد يكون تيك توك على الطريق لأن يصبح يوتيوب جديد!

مقاطع فيديو أطول تعني بالضرورة قضاء المستخدمين وقتاً أطول على التطبيق وبالتالي إعلانات أكثر وأرباح أكثر.

خلال السنوات الأخيرة بات تطبيق تيك توك هو التطبيق الأكثر تحميلاً من متاجر التطبيقات المختلفة، وزادت شعبية التطبيق الذي لم يعد تطبيق المراهقين فقط كما كان في بداياته. وقد حقق التطبيق ما يزيد عن 4 مليارات دولار أمريكي كعائدات من الإعلانات في عام 2021 وهو رقم مرشح للزيادة مع ارتفاع أعداد المستخدمين وزيادة الوقت الذي يقضونه عبر التطبيق.