Expert RAW – هواتف سامسونج التالية تحصل على تطبيق الكاميرا الجديد قريباً!

أثناء مؤتمر Galaxy Unpacked السابق والإعلان عن سلسلة هواتف سامسونج الرئيسية Galaxy S22 سلطت الشركة الضوء على تطبيق واحد فقط يسمى Expert RAW.

بالطبع وأنكم تعلمون أن تطبيق Expert RAW ليس تطبيقاً جديداً ولكنه ليس متاح لجميع الأجهزة ولكن الأخبار السارة هي أنه من الممكن تثبيته على أي من هواتف سامسونج الرائدة Galaxy S22.

يتوفر تطبيق Expert RAW في نسخته التجريبية لهاتف Samsung Galaxy S22 Ultra منذ شهر نوفمبر العام الماضي، وقد أكدت الشركة الكورية الجنوبية أنها تعتزم طرح التطبيق لمزيداً من هواتفها الذكية خلال المرحلة القادمة.

الآن، تتوفر قائمة الهواتف الأولى التي بدأت في الحصول على التطبيق منذ يوم 25 فبراير الماضي. وبناءً على منشور صادر من مصدر رسمي في شركة سامسونج، فإن كل من أجهزة سامسونج التالية ستحصل على التطبيق:

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 2

ومن المفترض أن تحصل هذه الهواتف على التطبيق خلال النصف الأول من العام الجاري. ويُقال أن هاتف Galaxy S21 Ultra سوف يتلقى الإصدار الثابت والمستقر من التطبيق في شهر مارس، بينما سيتلقى هاتف Galaxy Z Fold 3 التطبيق في شهر أبريل.

ومع ذلك، يبدو أنه من الممكن تثبيت تطبيق Expert RAW على هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra بشكل يدوي من أي مصادر خارجية وسيعمل بشكل طبيعي جداً ودون أي عوائق أو قيود.

ما هي متطلبات تشغيل تطبيق Expert RAW

الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة لتشغيل التطبيق على هواتف سامسونج تشترط وجود شريحة Snapdragon 865 أو Exynos 990 أو الأعلى منهما، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت كحد أدنى.

أيضاً لابد من احتواء الهاتف على كاميرا تيليفوتو للتقريب مع قدرة على التقريب البصري بمعدل 2x مع توفير الدعم لتنسيق RAW.

الأخبار السيئة هي أن كل من Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 و Galaxy S20 و Galaxy S20 Plus و Galaxy Note 20 لا يدعمون التطبيق وذلك لأن هذه الهواتف تفتقر لميزة التقريب البصري بمعدل 2x.

بالطبع تطبيق Expert RAW بمثابة تطبيق غاية في الأهمية، وخاصة بالنسبة للمصورين الفوتوغرافيين وهواة التصوير المتمرسين لأنه يوفر لهم مساحة حربة أكبر بالتلاعب بالصور وإنتاج نتائج احترافية عالية المستوى.

يتيح تطبيق Expert RAW للمستخدم قدرة الوصول إلى بعض الميزات المتقدمة وأدوات التحكم اليدوية الكاملة في الكاميرا ودعم التقاط الصور بتنسيق HDR متعدد الإطارات والقدرة على حفظ الصور بتنسيق JPEG أو DNG RAW.