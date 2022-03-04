الصحة العالمية: مليار إنسان مهددون بفقدان السمع بسبب الموسيقى الصاخبة

قالت منظمة الصحة العالمية، في بيانٍ أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للسمع، إن الاستماع المفرط للموسيقى الصاخبة يهدد حاسة السمع لدى مليار إنسان تتراوح أعمارهم ما بين 12 و35 عامًا.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الاستماع المفرط للموسيقى الصاخبة؛ يترك عواقب وخيمة على الصحة العقلية والجسدية، وفرص العمل والتعليم.

وللحفاظ على حاسة السمع؛ أوصت المنظمة بالاستماع للموسيقى بشرط عدم تجاوز متوسط مستوى الصوت 100 ديسيبل كحد أقصى.

وقالت المنظمة العالمية إن الاستماع للموسيقى الصاخبة يؤدي إلى فقدانٍ مؤقت لحاسة السمع، وأشارت إلى أن الاستماع المتكرر يتسبب في حدوث تلف دائم في السمع؛ يؤدي إلى الصمم.

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