أغانٍ عربية جديدة أطلقت مؤخرًا وتصدرت الترند

عرف العالم خلال الأسابيع ولادة مجموعة من الأغاني الجديدة التي ساهمت في تصدر مطلقيها للترند في العالم العربي.

الأغاني الجديدة حصدت ملايين المشاهدات ودخلت بورصة الأغاني العربية التي نقدمها لكم أسبوعيًا.

وفيما يلي أهم الأغاني العربية الحديثة التي أصبحت جزءًا من مكتبة الموسيقى العربية.

10- بعرف مصلحتك لجوزيف عطية، أغنية طرحت يوم 28 فبراير الماضي، وساهمت في تصدر الفنان اللبناني الترند في لبنان بعدما حصدت أكثر من 213 ألف مشاهدة.

بعرف مصلحتك:

9- جرأة لأصالة نصري، أغنية خليجية جديدة أطلقتها الفنانة السورية مع بداية مارس الجاري، وحققت من خلالها أكثر 394 ألف مشاهدة.

الأغنية من كلمات عبد الله بن فيصل بن يزيد، وألحان وتر، وتوزيع هاشم السكران.

جرأة:

8- على موعدنا ولا شو لفارس كرم، أغنية مميزة دخل بها الفنان اللبناني بورصة الأغاني العربية، الأغنية أطلقت يوم 1 مارس الجاري، وحصدت 1,285 مليون مشاهدة.

على موعدنا ولا شو:

7- واهيا لسلمى رشيد: أغنية طرحتها الفنانة المغربية المتألقة، وحققت نجاحاً كبيراً خاصةً في المغرب، الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع ياسين الرامي، وفي رصيدها أكثر من 1,422 مليون مشاهدة.

واهيا

6- الحب وينو لبالتي، أغنية راب ولدت في 26 فبراير الماضي، وتصدرت الترند في ليبيا بعدما تجاوز رصيدها من المشاهدات حاجز 3,256 ملايين مشاهدة.

الحب وينو:

5- تقول تبغاني لأصالة نصري، واصلت الانتشار الكبير، وحققت 3.276 مليون مشاهدة حتى الآن، بزيادة 800 ألف مشاهدة عن الأسبوع الماضي.

الأغنية كتبها الأمير بدر بن محمد، ولحنها بندر سعد.

تقول تبغاني:

4- بلا مانحس لعبير نعمة: واصلت الأغنية تصدر الترند في لبنان بعدما تجاوزت مشاهدتها حاجز 3,5 ملايين مشاهدة.

وأغنية بلا ما نحس من كلمات وألحان نبيل خوري.

بلا ما نحس:

3- أنت لي لرامي عياش، أغنية مميزة ازدادت شعبيتها خلال الأسبوع الماضي، وتجاوز عدد مشاهدتها حاجز 3,829 ملايينمشاهدة بزيادة أكثر من 2,5 مليون مشاهدة عن الأسبوع الماضي مما ساهم بتقدمها للمركز الثالث.

الأغنية من تأليف الأمير بدر بن محمد، وألحان بندر سعد.

أنتِ لي:

2- عليك عيون لأحمد سعد، عرفت الأغنية نجاحًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي بعدما ازدادت مشاهدتها من 1,1 مليون لأكثر من 8,1 ملايين مشاهدة، وهذا ما ساهم بتقدمها من المركز من المركز الثامن حتى المركز الثاني.

عليكي عيون:

1- البخت لويجز، أغنية راب حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها بتاريخ 26 فبراير الماضي، واستطاعت تصدر بورصة الأغاني العربية بعدما حصدت أكثر من 9,6 ملايين مشاهدة على يوتيوب.

البخت:

يذكر أنّ الأسبوع الماضي شهد إطلاق أغاني عديدة أخرى كجرأة لأصالة نصري، بنادي عليك لأحمد سعد، بالإضافة لاستمرار نجاح أغاني آني الأقوى، ممكن أزعلك، حبو يطيحونا التي تواجدت في البورصة الأسبوع الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية