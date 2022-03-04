آبل تعلّق بيع منتجاتها في السوق الروسية

انضمت شركة آبل الأمريكية إلى قائمة شركات التكنولوجيا التي قاطعت روسيا، بعدما أعلنت عن تعليق بيع منتجاتها في الأراضي الروسية.

وقالت الشركة الأميركية في بيانٍ رسمي إنها أوقفت تصدير منتجاتها إلى قناة مبيعاتها الرسمية في روسيا، وبررت الأمر بالهجوم الذي تشنه روسيا على أوكرانيا.

وكانت شركات تكنولوجية كبرى عدة كمايكروسوفت، يوتيوب، سناب شات، وفيس بوك قد أعلنت في وقتٍ سابقٍ عن حظر العديد من خدماتها في روسيا؛ بسبب العملية العسكرية التي تشنها على أوكرانيا.

يذكر أن حالة من الحصار بدأت تفرض على روسيا في جميع المجالات، بعدما قررت العديد من الدول والشركات مقاطعتها، في محاولةٍ للضغط عليها؛ من أجل إيقاف هجومها على أوكرانيا.

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