أولينا زيلينسكا.. شخصية هادئة قوية ومتواضعة

لعبت أولينا زيلينسكا زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دوراً كبيراً في حياة زوجها، فكانت السند والداعم له منذ بداية علاقتهما أيام الدراسة الجامعية.

درست أولينا الهندسة المعمارية في جامعة كريفي، قبل أن تحترف كتابة السيناريو.

سيدة أوكرانيا الأولى عاشت مع الرئيس قصة حبٍ دامت لـ8 سنوات، تكللت بالزواج عام 2004.

ولعبت المرأة البالغة من العمر 44 عاماً دوراً كبيراً في نجاح زوجها كممثل من خلال فيلم خادم الشعب، كما ساندته في حملته الرئاسية، وقالت إنّها لم تكن سعيدة بفوز زوجها بسبب الصعوبات التي توقعت أن يواجهها.

ألينا زيلينسكا امرأة هادئة، واثقة، تعشق الظل حيث قالت في مقابلة أجريت معها قبل الحرب، إنّها تحب حياة الظل والكواليس، ولا تحب الحفلات والأضواء والشهرة.

عملت سيدة أوكرانيا الأولى منذ تولي زوجها الرئاسة على زيادة الوعي بالقومية الأوكرانية، وروجت خلال رحلاتها الخارجية للتصميمات والثقافة الأوكرانية، كما دعمت حقوق المرأة، وانضمام أوكرانيا إلى مبادرة السبع الدولية بشأن المساواة بين الجنسين، بالإضافة لإصلاح نظام التغذية المدرسية، والترويج للكونغرس النسائي الأوكراني.

وبعد بداية الحرب أعلنت وقوفها التام إلى جانب زوجها وشعبها وأطفالها دون خوف أو دموع، رغم الهجوم الشرس الذي تشنه روسيا على بلادها.

موقف أولينا جاء ليؤكد عشقها لأوكرانيا، والذي أظهرته بشكلٍ كبيرٍ بعدما باتت سيدة أوكرانيا الأولى منذ تسلم زوجها الرئاسة.

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