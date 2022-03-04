وفاة والدة الفنانة السورية دانا جبر

فقدت الفنانة السورية دانا جبر والدتها هنادي جبر التي توفيت الجمعة، ونعت الفنانة السورية والدتها من خلال نشرها صورةً لوالدتها مع ورقة النعوة، على حسابها الرسمي في موقع فيس بوك.

وسارع العديد من النجوم السوريين وأصدقاء الفنانة السورية لتقديم التعازي لها، ودعوا بالرحمة والمغفرة لوالدتها.

وبحسب ورقة النعوة فقد أقيمت الصلاة على جثمان الراحلة في جامع الأكرم في العاصمة دمشق، قبل أن توارى الثرى في مقبرة باب الصغير.

وتنتمي هنادي جبر لعائلة فنية، فوالدها هو الفنان الراحل محمود جبر، وخالتها السنديانة منى واصف، وشقيقتاها هما الفنانتان مرح وليلى جبر.

يُذكر أنّ هنادي جبر لم تدخل عالم الفن مطلقاً بخلاف شقيقتيها وباقي أفراد عائلتها، واختارت مساراً آخر مختلفاً، لكنّ ابنتها دانا سارت على مسار جدّها وخالاتها وأصبحت ممثلة مشهورة.

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