هرباً من الحرب.. إجلاء نمور وأسود أوكرانيا إلى بولندا

نجحت أوكرانيا في إجلاء مجموعة من الحيوانات التي كانت موجودة في إحدى الحدائق في العاصمة كييف، نحو بولندا.

وقالت المسؤولة عن الحديقة ناتاليا بوبوفا إنّها اختارت 6 أسود، 4 نمور، كلباً برياً أفريقياً، وقرد كابوشين من أصل 80 حيواناً موجوداً في الحديقة من أجل إرسالها لحديقة حيوانات تقع في مدينة بوزنان البولندية.

وقالت ناتاليا إنّها أجرت لقاءً على الحدود مع بولندا مع مسؤولي الحديقة البولندية، وأخبرتهم أنّ الحيوانات ستموت من الجوع والقنابل إذا لم يتم نقلها.

وأشارت إلى أنّ القافلة نجحت في الوصول للحديقة بعد رحلة خطيرة استمرت لمدة 6 أيام، تعرضت خلالها لإطلاق نار من قبل القوات الروسية.

وأكدت ناتاليا اضطرار القافلة للاختباء من الدبابات الروسية، وتغيير المسار عدّة مرات، حتى تمكنت في النهاية من الوصول لبولندا بأمان.

يُذكر أنّ المسؤول عن حديقة حيوان بوزنان، أشار إلى أنّ الحيوانات سيتم إرسالها إلى محميات في إسبانيا وبلجيكا حيث تم تأمين مكان آمن لها فيها.

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