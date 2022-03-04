نتفليكس تقترب من الاستحواذ على نكست غيمز

في إطار سعيها لمنافسة منصات البث الأخرى، أعلنت منصة نتفليكس استعدادها للاستحواذ على استديو ألعاب الفيديو الفنلندي نكست غيمز.

وقالت الشركة الأمريكية إنّها ستدفع عن طريق إعادة شراء الأسهم مبلغاً يفوق الـ70 ميلون دولار أمريكي، مقابل الاستحواذ على الشركة الفنلندية.

وتسعى نتفليكس من هذا الاستحواذ لتوسيع أنشطتها في قطاع ألعاب الفيديو، ومجال البث التدفقي.

وكانت نكست غيمز التي تأسست عام 2013 قد أطلقت ألعاباً للأجهزة المحمولة، مستوحاة من عالم المسلسلين The Walking Dead و Stranger things اللذين تم بثهما عبر نتفليكس.

وعرفت أسهم نكست غيمز في بورصة هلسنكي ارتفاعاً بنسبة 120%، بعد إعلان اقتراب نتفليكس من الاستحواذ على الشركة.

يُذكر أنّ نتفليكس أتمت في سبتمبر الماضي أول عملية استحواذ على استديو مخصص للألعاب، بعدما استحوذت على استديو Night School Studio.

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