شيرين تبدأ الترويج لبرنامجها الجديد غنوا معايا

بدأت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب الترويج لبرنامجها الجديد “غنوا معايا”، حيث قامت بنشر بوستر العمل على حسابها الرسمي في تويتر.

وشوقت الفنانة المصرية جمهورها للبرنامج الذي سيقام على مسرح شيرين، لأنّها لم تقم بنشر أي تفاصيل عنه، واكتفت بالتعليق عليه بعبارة “قريباً على مسرح شيرين”.

وتصدرت شيرين البوستر الرسمي للبرنامج، وظهرت فيه بمظهرٍ مختلفٍ، حيث ارتدت بدلة ونظارة شمس سوداء، وشعراً مستعاراً طويلاً.

وعبّر جمهور النجمة المصرية عن شوقهم لمشاهدتها، في برنامجها الجديد.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت انتشار صورة حديثة لشيرين، بدت فيها بوزنٍ زائد.

يُذكر أنّ النجمة المصرية أحيت خلال الفترة الماضية مجموعة من الحفلات الفنية، في عدّة دول عربية.

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