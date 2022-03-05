نوال الزغبي تطلق كليب لأغنية لسه باجي على بالك

أطلقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي فيديو كليب أغنيتها الجديدة “لسه باجي على بالك”، على قناة Lifestylez Studios الرسمية على موقع يوتيوب.

وظهرت النجمة الذهبية في الفيديو كليب بإطلالة رومانسية مميزة، وقدمت تمثيلًا راقيًا أعطى للفيديو كليب رونقاً مميزاً.

ونالت الأغنية، التي تروي ذكريات بينها وبين حبيبها؛ إعجاب عشاق الفنانة اللبنانية الذين أثنوا على كلماتها وألحانها، والكليب الخاص بها.

وأغنية لسه باجي على بالك من كلمات أمير طعمية، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نور، وإخراج فادي حداد.

يذكر أن النجمة الذهبية تستعد لإحياء حفلات عدة خلال الفترة القادمة، أبرزها حفلها الذي سيقام في الكويت يوم 11 مارس، وسيجمعها بالفنان عبد الله الرويشد.

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