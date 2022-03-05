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مايكروسوفت تنضم للمقاطعة.. وتعلق خدماتها في روسيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انضمت شركة مايكروسوفت الأميركية لقائمة الشركات التي قاطعت روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، بعدما أعلنت عن تعليق بيع جميع منتجاتها وخدماتها في روسيا.

وأصدرت الشركة بيانًا رسميًا بررت من خلاله سبب المقاطعة، وأدانت الهجوم الروسي على أوكرانيا، وقالت إن الصور والأخبار الواردة من أوكرانيا جعلتهم يشعرون بالغضب، وهذا ما دفعهم للتضامن مع أوكرانيا وتعليق خدماتهم في روسيا.

وأشارت إلى تنسيقها مع الاتحاد الأوروبي والحكومة الأمريكية من أجل إيقاف العديد من أعمال الشركة في روسيا، بهدف تطبيق العقوبات المفروضة عليها.

وأكدت مايكروسوفت تصديها لمحاولة روسيا تدمير أو تعطيل أكثر من 20 موقعًا تابعًا للمنظمات الحكومية الأوكرانية، وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع المالي منذ بداية الحرب.

يذكر أن العديد من شركات التكنولوجيا العالمية قاطعت روسيا، كآبل ويوتيوب بسبب الحرب التي تشنها على أوكرانيا.

 

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قناة 218 الليبية

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