هاتف ايفون SE 3 – تسريبات اللحظات الأخيرة!

تفصلنا أيام قليلة عن الإعلان عن هاتف ايفون SE 3 وهو الهاتف رخيص الثمن المنتظر من ابل، وفيما يلي بعض التسريبات التي جاءت مع اللحظات الأخيرة.

مؤتمر ابل سينعقد يوم 8 مارس المقبل تحت مسمى ذروة الأداء Peak Performance، وقد أورد المحلل الشهير Ming-Chi Kuo بعضاً من التسريبات شبه المؤكدة فيما يتعلق بهاتف iPhone SE 3.

على مستوى التصميم لن يكون هناك أي اختلافات تذكر عن الإصدار الحالي وستكون الاختلافات كلها في المواصفات الفنية الداخلية، ستكون هناك ثلاثة خيارات مختلفة للسعة التخزينية: 64 و 128 و 256 جيجابايت مع معالج A15 ودعم شبكات الجيل الخامس 5G بتقنية mmWave و Sub 6-GHz.

ستكون هناك ثلاثة ألوان متاحة هي: الأحمر، الأبيض، والأسود. عملية الإنتاج الكبرى ستكون نهاية شهر مارس، وسيبدأ الشحن والتوصيل والبيع في شهر إبريل.

لا توجد معلومات كافية حول الكاميرا أو التسعير، غالباً سيكون تطور الكاميرا مرتبط بتطور معالجة الصور في المعالج، كما ستظل الأسعار على حالها على أغلب الظن وتبدأ من 399 دولار أمريكي.

يأتي هذا الإصدار بعد نحو عامين من إطلاق الجيل الثاني للهاتف في عام 2020 وبه تستهدف ابل استقطاب مستخدمين جدد متحولين من الأندرويد او ملاك ايفون يودون الترقية إلى إصدار أحدث بسعر مناسب.