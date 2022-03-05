المطاعم الروسية في أميركا تتعرض للتخريب.. والسبب الحرب

ألقت حرب موسكو على كييف بظلالها على المطاعم الروسية الموجودة في أميركا، والتي تعرضت لمضايقات وأعمال تخريب كثيرة منذ اندلاع شرارة الحرب.

وقام المعارضون للهجوم الروسي على أوكرانيا بتحطيم زجاج هذه المطاعم، وكتابة عبارات مناهضة لروسيا على جدرانها، بالإضافة إلى إرسال تهديدات بتفجيرها.

وقال مالك مطعم Russia House and Lounge الواقع في العاصمة واشنطن إن مطعمه تعرض للتخريب مرتين في الأسبوع الماضي، وأكد تلقيه مكالمات تهديد، وطالب المخربين بالابتعاد عن مطعمه الذي تملكه شركة أميركية.

أما مالك مطعم Pushkin Russian الواقع في سان دييغو؛ فقد أكد وصول تهديد بتفجير مطعمه، وقال إن الناس قيمت المطعم على غوغل بنجمة واحدة، وأكد عدم موافقته على الهجوم الروسي على أميركا، وقال إنه منح تبرع بالمال لأجل أوكرانيا، وأعطى عماله أموالًا؛ من أجل إرسالها إلى ذويهم في أوكرانيا.

في حين قام صاحب مطعم The Russian House of Austin الواقع بمدينة أوستن بولاية تكساس بضربة استباقية، حيث حذف كلمة روسيا من اسم المطعم لإظهار التضامن مع أوكرانيا.

وبرر موقفه برغبته في إيضاح موقفه بالنسبة لسكان المدينة، والتأكيد على أن العديد من الروس يعارضون هذه الحرب.

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