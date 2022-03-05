أول هاتف قابل للطي لشركة فيفو سيرى النور قريباً!

فيفو هي واحدة من الشركات التي تعتزم إطلاق أول هاتف قابل للطي يحمل علامتها التجارية خلال عام 2022. على الأقل هذا ما تعتقده جميع المصادر التقنية، ويبدو أن مواصفات الهاتف تم تسريبها للتو.

هذا التسريب قادم إلينا من Digital Chat Station وهو مُسرب أخبار شهير جدير بالثقة. خلال تغريدته على موقع تويتر تنبأ بأن الهاتف القادم سيأتي باسم Vivo X Fold.

المواصفات المحتملة لأول هاتف قابل للطي لشركة فيفو

بناءً على التسريب، يُقال أن هاتف Vivo X Fold سيحتوي على شاشة قياس 8 بوصة دقتها +QHD بمعدل تحديث 120Hz وعلى الأرجح ستكون عبارة عن لوحة عرض OLED.

وعلى الرغم من عدم ذكر الأمر بالتفصيل، إلا أن هناك بعض الشائعات التي تفيد بأنه سيتم تدشين فتحة الكاميرا الأمامية في الجانب العلوي الأيمن من الشاشة الداخلية.

أما وبالنسبة للشاشة الخارجية، فستكون عبارة عن لوحة عرض OLED أيضاً قياس 6.5 بوصة ولكن بدقة +FHD ولكنها ستدعم معدل تحديث 120Hz.

يُقال أن الجانب الأيمن من الشاشة يمتاز بحافة منحنية وهو شيء متوقع نظراً لأننا رأيناه بالفعل على بعض الهواتف القابلة للطي التي تم إطلاقها حتى الآن.

لا يوجد تأكيد على نوع المعالج المستخدم في الهاتف، ولكن من الضروري أن يأتي الهاتف مدعوماً بشريحة كوالكم الرائدة Snapdragon 8 Gen 1 SoC أو الطراز المُعدل منها الذي نتوقع له أن يأتي باسم Snapdragon 8 Gen 1+ SoC.

لا توجد أي معلومات لدينا حول سعة ذاكرة الوصول العشوائي أو حجم ذاكرة التخزين التي سيتم استخدامهما في هاتف Vivo X Fold.

سيدعم Vivo X Fold الشحن السلكي بقدرة 80 وات

أما وبالنسبة لقدرات الطاقة، فمن المحتمل أن يحتوي الهاتف على بطارية 4600 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات.

بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي الهاتف على كاميرا رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا تيليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل توفر تقريب بصري بمعدل 2x وكاميرا تيليفوتوغرافي أخرى بدقة 8 ميجابكسل توفر تقريب بصري بمعدل 5x.

بعض الاحتمالات تشير إلى وجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة الخارجية والداخلية كذلك – أي أنه سيكون هناك أكثر من مستشعر واحد لبصمات الأصابع على الهاتف، بالإضافة إلى ذلك فهو لن يكون بصرياً، وإنما يعمل بالموجات الفوق صوتية.

هذا هو كل شيء لدينا تقريباً عن هاتف فيفو القابل للطي، وعلى الرغم من أننا لسنا واثقين من موعد الإعلان عنه، إلا أننا نتوقع أن يظهر لنا قبل نهاية العام الجاري.