وضع اليد تحت الماء لهذه المدة يخفف من شدة الحروق

قال علماء تابعون لمستشفى جامعة ليدز البريطاني إن وضع اليد المحروقة تحت الماء لمدة 20 دقيقة متواصلة يساعد في شفائها.

وأشار الباحثون المختصون في مجال أمراض الجلد إلى أن وضع اليد تحت الماء لهذه المدة يساعد على تقليل عمق الحرق بنسبة 56%.

وقال البروفيسور هيو رايت إنه تم إجراء تجارب على 30 قطعة من الأنسجة التي تم التبرع بها، من المرضى الذين خضعوا لإعادة بناء الثدي، حيث تم حرق الأنسجة بشدة الاحتراق نفسها التي تتعرض لها أنسجة اليد عند ملامسة موقد الغاز، ومن ثم وضعت الأنسجة تحت الماء بدرجة 16 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة، قبل أن تتم مقارنتها بالجلد الذي تعرض للحرق ولم يبرد.

وبرر الباحثون الأمر بأن تبريد الجلد يوقف إطلاق السيتوكينات الأمر الذي يحدّ من تلف الأنسجة.

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