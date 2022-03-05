أمازون تطلق خدمتها السحابية لألعاب الفيديو في أميركا

كشفت شركة أمازون الأميركية عن بدء إطلاق خدمتها السحابية لألعاب الفيديو Luna رسميًا في الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت الشركة إن الخدمة الجديدة ستساعد المستخدمين في الحصول على الألعاب وخدماتها السحابية من خلال الاشتراك بقنوات مدفوعة.

وستوفر أمازون للمستخدمين إمكانية الاشتراك بقناة Luna+ التي تضم أكثر من 100 لعبة فيديو بقيمة 5.99 دولارات شهريًا، أو بقناة Family Channel التي تضم 35 لعبة ملائمة للأطفال مقابل 2,99 دولارًا شهرياً.

وأشارت الشركة إلى أن الخدمة الجديدة ستعمل بشكلٍ متوافق مع الأجهزة الذكية والحواسيب العاملة بنظام آي أو إس، وأندوريد، وويندوز، مع إمكانية وصلها بكاميرات وميكرفونات خارجية.

وكانت أمازون قد بدأت باختبار الخدمة في العام 2020 بعدما أطلقتها بشكل تجريبي لعددٍ محدود من المستخدمين في أميركا.

يذكر أن أمازون أكدت إطلاق الخدمة في بلدان أخرى عدة خلال الفترة القادمة.

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