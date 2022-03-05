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مي عز الدين تشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل جزيرة الغمام

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت الفنانة المصرية مي عز الدين عن ظهورها في الموسم الرمضاني القادم من خلال مشاركتها في مسلسل جزيرة الغمام، والذي يتناول صراع الأخوة والمشكلات التي تحدث بينهم خلال حقبة العشرينيات من القرن الماضي.

وستلعب الفنانة المصرية في العمل الصعيدي شخصية فتاة غجرية تدعى سندس، تمر بمجموعة كبيرة من الصراعات في سبيل حبها.

و مسلسل جزيرة الغمام من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية أمثال مي عز الدين، ميار الغيطي، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، هاجر الشرنوبي، أحمد أمين، رياض الخولي، هبة عبد الغني، دينا أحمد، طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، وغيرهم.

يذكر أن هذا المسلسل يعدّ العمل الأول الذي يجمع مي عز الدين وطارق لطفي منذ مسلسل قضية صفية الذي عرض عام 2010.

 

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قناة 218 الليبية

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