شاهد الاختبارات القاسية التي يتعرض لها هاتف Oppo Find X5 Pro قبل خروجه من المصنع!

أطلقت شركة أوبو – Oppo مؤخراً سلسلة Oppo Find X5 والتي تتألف من ثلاثة هواتف ذكية جديدة حتى الآن، أبرزها وأكثرها أهمية هو هاتف Oppo Find X5 Pro. ولكن يجب أن تعلم أن هذا الهاتف تعرض لمجموعة قاسية جداً من الاختبارات قبل أن ينتهي به الأمر بين يديك.

لحسن الحظ، ومن خلال مقطع فيديو تشويقي، قررت شركة أوبو أن تعطينا فكرة عما يحدث بداخل مصانعها وتستعرض لنا مجموعة الاختبارات القاسية التي تتعرض لها هواتفها الرائدة والإجراءات التي تتم عليها قبل أن تصل في النهاية إلى أيدي المستهلك. يمكنكم مشاهدة الفيديو من هنا.

فيديو تشويقي يستعرض الاختبارات القاسية التي يتعرض لها هاتف Oppo Find X5 Pro

تبلغ مدة مقطع الفيديو دقيقة ونصف تقريباً والذي يمكنكم رؤيته بالكامل من هنا. في الواقع، مقطع الفيديو أكثر من رائع ومصمم بطريقة احترافية للغاية وهو يستعرض مراحل الاختبارات المختلفة التي يمر بها هاتف Oppo Find X5 Pro بدءًا من مراحل التصنيع الأولى وصولاً إلى المراحل النهائية بعد إغلاق الهاتف بإحكام.

الفيديو يستعرض مرحلة التجميع الأولى التي يُعرف عنها باسم مرحلة التجميع التلقائي لرقاقة PCB الإلكترونية وتجميع وحدة الكاميرا وتدشين وحدة المعالجة العصبية الجديدة MariSilicon X NPU المطورة على يد شركة أوبو والمسؤولة عن تعزيز قدرات التصوير الفوتوغرافي.

بمجرد الانتهاء من تجميع مكونات شريحة اللوحة الأم الإلكترونية PCB يمر الهاتف بعد ذلك بمرحلة الاختبارات المتعددة، بما في ذلك اختبار التأكد من عدم تشوه العدسة واختبار التأكد من ثبات العدسة وغيرها من الاختبارات الأخرى.

بعد ذلك يمر الهاتف باختبار “Aging Test” أو ما يُعرف عنه باسم “اختبار الشيخوخة” وهو تماماً كما تعتقد، حيث تقوم الشركة بتوصيل العديد من وحدات هاتف Oppo Find X5 Pro ببعضها البعض لكي تتأكد من شكل أداءها جميعاً بعد فترة زمنية طويلة من الضغط المُكثف عليها.

بمجرد الانتهاء من اختبار الشيخوخة ينتقل هاتف Oppo Find X5 Pro إلى مجموعة اختبارات OTA الأكثر “رحمة” والتي من شأنها التأكد من إشارة OTA في الوضع الأفقي ومجموعة اختبارات مقاومة الماء والعزل للمطر وتحمل درجات الحرارة السالبة “الأقل من 0 درجة مئوية” والعديد من اختبارات المقاومة للتأكد من نجاح الهاتف وفقاً لمعيار تصنيف شهادة IP68.

اختبارات التكيف مع البيئة جزءًا من العرض

مقطع الفيديو القصير استعرض لنا أيضاً مرحلة تكيف الهاتف مع البيئة المحيطة واختبار الكاميرا في معامل التصوير واختبار مقاومة السقوط لتقييم مدى صلابة الهاتف، حيث قامت الشركة “حرفاً” بإسقاط الهاتف من زوايا مختلفة لكي تتأكد من مدى متانته.

على الرغم من أن مقطع الفيديو قصير للغاية من حيث الفترة الزمنية إلا أنه يحتوي على الكثير من التفاصيل التي كنا نتمنى مشاهدتها – أو على الأقل الذين يرغبون في الحصول على الهاتف خلال وقت قريب.