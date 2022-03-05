ثور هائج يكسر سياج الحلبة ويصيب 15 متفرجاً

شهدت بلدة تيريبيتيو التابعة لبلدية موريليا بولاية ميتشواكان المكسيكية حادثةً خطيرة، إذ تسبب ثور هائج بإصابة 15 متفرجاً أثناء متابعتهم لمسابقة روديو.

ونجح الثور الهائج في كسر سياج الحديد المحيط بالحلبة، وهجم على المتفرجين الموجودين في منطقة كبار الشخصيات، الأمر الذي أدى إلى إصابة 15 شخصاً بجروح خطيرة.

وقام المسعفون بعلاج بعض الحالات في أرض الحلبة، في حين تم نقل الحالات الصعبة نحو المستشفيات القريبة.

وحمّل عدد من المتفرجين المسؤولين عن تنظيم المسابقة مسؤولية الحادث، وقالوا إنّهم أهملوا معايير السلامة، وإنّ الحواجز لم تكن متينة بما فيه الكفاية، وهذا ما تسبب بوقوع هذا الحادث المأساوي.

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