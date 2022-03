التوصل لدواء جديد يُنقذ حياة المصابين بكورونا

أعلن خبراء من المملكة المتحدة، عن توصلهم لعلاج جديد ينقذ حياة المصابين بعدوى فيروس كوفيد- 19، وهو دواء بيرسايتنب (بالإنجليزية: Baricitinib) الذي يستخدم في الأصل لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

وتم الإشارة إلى أن استخدام هذا الدواء للمرضى الذين يحتاجون دخول المستشفى بسبب عدوى كورونا يقلل خطر الوفاة إلى الخمس، ويمكن استخدامه مع علاجات أخرى لكورونا كديكساميثازون (بالإنجليزية: Dexamethasone)، وهذا من شأنه أن يقلل الوفيات إلى النصف، بحسب ما نقل موقع “الطبي”.

وبناءً على هذه النتائج والتصريحات فقد توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية قريباً بدواء بيرسايتنب كعلاج لعدوى كوفيد- 19.

وينتمي دواء بيرسايتنيب إلى فئة الأدوية المثبطة لإنزيم جاك (بالإنجليزية: Janus Kinase (JAK) Inhibitors)، ويعمل تثبيط انزيم جاك على التدخل في عملية تكون الالتهابات المحفزة من جهاز المناعة والتي تعمل على تكوين أعراض مرض التهاب المفاصل الروماتويدي.

وتم الموافقة على استخدام دواء بيرسايتنيب من قِبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لمرض التهاب المفاصل الروماتويدي في في عام 2018.

