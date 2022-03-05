العقوبات التقنية مستمرة على روسيا – وهذا جديدها!

بسبب الغزو الروسي على أوكرانيا بدأت الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا وتبعاً لذلك بدأت الشركات التقنية بدورها بفرض عقوبات على روسيا نستعرض جديدها في هذا المقال.

بدايةً، كانت العقوبات مرتكزة على وسائل التواصل الاجتماعي بغية حجب الصفحات والقنوات والتطبيقات التي تتبنى وجهة النظر الروسية في نقل الأحداث على منصات فيسبوك وتيك توك ويوتيوب وتويتر وغيرها.

ثم تعطلت خدمات الدفع الإلكترونية من ابل وجوجل لدى الكثير من البنوك الروسية والآن بدأت العقوبات تأخذ خيارات أبعد منها إيقاف ابل مبيعات الأجهزة الخاصة بها عبر متجرها الإلكتروني.

جوجل توقف خدمات الإعلانات في روسيا

جوجل لديها نظام الإعلانات الأكبر عبر الإنترنت، وقد أعلنت التوقف عن بيع الإعلانات داخل روسيا وهذا يشمل نظام جوجل أدسنس والإعلانات التي تظهر على يوتيوب وشركات الإعلانات الأخرى التابعة لجوجل.



العقوبات أيضاً تستهدف منع أية إعلانات ذات طابع سياسي للحكومة الروسية أو المؤسسات التابعة لها.

مايكروسوفت تحظر جديد منتجاتها في روسيا

استكمالاً لمسلسل العقوبات، أعلنت مايكروسوفت هي الأخرى عدم طرح أي منتجات أو خدمات جديدة تابعة لها داخل روسيا.



كما أعلنت مايكروسوفت عن تعليق الكثير من الخدمات الموجهة لقطاع الأعمال الروسي.

سامسونج تعلق صادراتها

سامسونج أيضاً اعلنت عن إيقاف شحناتها من الأجهزة الإلكترونية إلى روسيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

المطورين يسحبون تطبيقاتهم

لم يقتصر الأمر على الشركات الكبرى فقط، بل وصل الأمر إلى المطورين الذين بدأ بعضهم في سحب التطبيقات الخاصة بهم من متاجر التطبيقات الروسية سواء عبر جوجل بلاي أو الآب ستور.

هذا بينما ردت الحكومة الروسية بحجب موقع فيسبوك داخل البلاد احتجاجاً على ممارساته على وسائل الإعلام الروسية على حد تعبيرهم. تشير التقارير إلى ارتفاع ملحوظ في تحميلات تطبيقات وخدمات VPN في البلاد.