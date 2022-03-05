حصان يحظى بتعاطف كبير لمطاردته سيارة الإسعاف لمسافة طويلة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو، كان بطله حصان طارد سيارة الإسعاف التي كانت تنقل شقيقته المريضة لمسافة 8 كيلو مترات.

وقعت هذه الحادثة في مدينة أودابيور الهندية، حيث لاحظ سائق سيارة الإسعاف الحصان وهو يجري خلف السيارة بسرعةٍ كبير، وهذا ما دفعه للتخفيف من السرعة ليتمكن الحصان من الاستمرار في المطاردة.

وظلّ الحصان يركض في شوارع المدينة خلف سيارة الإسعاف حتى وصلت للمستشفى البيطري، الذي ستعالج فيه شقيقته.

يُذكر أنّ مقطع الفيديو حظي بانتشارٍ كبيرٍ على الإنترنت، حيث تعاطف العديد من رواد مواقع الإنترنت مع الحصان، وعبّروا عن إعجابهم بشجاعته وحبه لشقيقته.

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