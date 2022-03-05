الكشف عن مواصفات هاتف هواوي المنتظر

تستعد شركة هواوي الصينية لإطلاق هاتف جديد متطور بمواصفات مميزة، سيحمل اسم Nova 9 SE.

وسيأتي الهاتف الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 6.78 بوصة ودقة عرض 1080*2388 بيكسل، وتردد 90 هرتز، ومعدل سطوع 387 شمعة\م.

ويتميز هذا الجهاز بوجود معالج EMUI12 المطور بتقنية 11 نانو متر، وبمعالج الرسوميات Adreno 610، وبنظام تشغيل مطور عن نظام Android 11.

وسيحتوي الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل تعمل بتقنية التعرف على الوجوه، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 108، 8، 2 ميغا بيكسل، وعلى ذاكرة داخلية بسعة 128 غيغا بايت، وأخرى عشوائية بسعة 8 غيغا بايت.

بالإضافة إلى ذلك فقد زودت هواوي هذا الهاتف ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، وبمنفذ USB-C، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ هواوي ستُطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية، بسعر يصل إلى 300 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية