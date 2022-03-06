حرائق الغابات تبطئ تعافي طبقة الأوزون

كشفت دراسة جديدة عن حدوث انتكاسة في تعافي طبقة الأوزون، بسبب حرائق الغابات التي اندلعت في السنوات الأخيرة.

وقال الباحثون إنّ ارتفاع درجة حرارة العالم يبطئ تعافي طبقة الأوزون، رغم كل الجهود المبذولة من أجل حظر الكيمياويات التي تستنزف هذه الطبقة التي تحمي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

وأشار العلماء إلى أنّ الحرائق الضخمة التي اندلعت في أستراليا، أدت لحدوث تفاعلات كيماوية تسببت بفقدان جزء من طبقة الأوزون.

وقدّر العلماء الجزء المفقود من هذه الطبقة ب1%، من الكمية الموجودة في الغلاف الجوي.

وكانت منظمة الأمم المتحدة قد حذّرت في وقتٍ سابقٍ من ارتفاع معدل حرائق الغابات في العالم، بسبب الاحتباس الحراري.

يُذكر أنّ العالم شهد في السنوات الماضية عدداً كبيراً من حرائق الغابات، أبرزها حرائق أستراليا، وحرائق غابات الأمازون.

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