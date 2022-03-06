سامسونج تُعلنها صريحة: لا مزيد من هواتف Galaxy Note بعد الآن!

عاجلاً أم آجلاً، أعتقد أننا كنا جميعاً في انتظار حدوث ذلك، أن تُنهي سامسونج علامة Galaxy Note التجارية وتستبدلها بعلامة “Ultra”، ولكن الأمر وما فيه أننا لم نحصل في الماضي على تأكيد رسمي بذلك من شركة سامسونج إلا الآن فقط.

اليوم، لدينا تأكيد رسمي من شركة سامسونج يفيد بموت علامة “Galaxy Note” التجارية، مما يعني أن روح هذه السلسلة سوف تنبض بالحياة في Galaxy S Ultra – أو على الأقل هذا ما نعتقده.

سامسونج تعلنها صريحة: لا مزيد من Galaxy Note بعد الآن

أطلقت شركة سامسونج آخر هاتف Galaxy Note في عام 2020 وهو هاتف Galaxy Note 20 Ultra، وجميعنا شعر بالحزن والأسف لعدم إطلاق الشركة الكورية الإصدار الجديد من تشكيلة Galaxy Note خلال عام 2021 وتساءلنا عما إذا كان الدافع وراء تأخيره هو نتيجة اهتمام سامسونج بهواتفها القابلة للطي أم أن أزمة نقص رقائق أشباه الموصلات هي الجاني.

مؤخراً فقط، أطلقت شركة سامسونج سلسلة Galaxy S22 الجديدة كلياً والتي لم تصل بعد إلى جميع مشترييها حتى الآن، ولكن يمكنك القول أن هاتف Galaxy S22 Ultra هو بالضبط هاتف Galaxy Note قلباً وقالباً.

خلال الآونة الماضية ظهرت العديد من التقارير والشائعات التي تقترح بأن شركة سامسونج تعمل على هاتف Galaxy Note مرة ثانية، ولكن الآن تم وضع حد نهائي لهذه التكهنات.

في مقابلة صحفية مع جريدة Dailian التي يقع مقرها في كوريا الجنوبية، قال Roh Tae-moon وهو أحدي المسؤولين الكبار في شركة سامسونج بــ: “أن مستقبل سلسلة Galaxy Note أصبح في يد Galaxy S Ultra من الآن فصاعدا.“

بعض المصادر تعتقد أن هذه الخطوة لم تكن مفاجئة وأنها خطوة صحيحة في مسيرة الشركة مع هواتفها الرئيسية، ولكن في الوقت نفسه، بعض المصادر الأخرى كانت حزينة لسماع الخبر وكانوا يفضلون أن تظل سلسلة Galaxy Note بشكل منفصل كما هي.

يبدو أن شركة سامسونج تحاول أن تجعل عملية إطلاق هواتفها الذكية الرئيسية أكثر بساطة. بمعنى، لماذا تقوم الشركة بإطلاق Galaxy S وإطلاق Galaxy Fold وإطلاق Galaxy Note جميعهم في عام واحد، في حين أنها قادرة على أن تجعل عملية الإطلاق الثلاثية تلك مجرد إطلاقين اثنين فقط، وبهذا الشكل تكون الشركة قادرة على تسليط الضوء على بقية الفئات الأخرى والاهتمام بها بشكل أكبر.