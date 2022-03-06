الزيت والزعتر.. وجبة إفطار سريعة تساعد على إنقاص الوزن

الأردن – هناك فوائد عديدة لـ الزيت والزعتر، لذلك يعد الزعتر مع زيت الزيتون من الأغذية التي تحتوي على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، والتي تحتوي على مواد مضادة للالتهابات التي تعمل على حماية خلايا الجسم والدماغ من التلف

في الكثير من البلدان العربية، يتم تناول الزيت والزعتر بشكل أساسي على وجبة الإفطار، لما هو شائع عن هذه الوجبة من فوائد، حيث أن الزيت والزعتر يشاع عنه بأنه يحفر القدرات الدماغية على التركيز، ويمد الجسم بـ الطاقة لبداية اليوم بنشاط، ولكن هل يعد ما هو متداول عن هذين المكونين صحيح؟

وتالياً نتعرف على فوائد الزيت والزعتر لـ جسم الإنسان وصحته:

فوائد الزعتر: يمتاز الزعتر بالعديد من الفوائد الصحيّة، كونه يساعد على خفض ضغط الدّم، كما يُساعد على علاج حب الشباب، إذ إنّ امتلاكه لخصائص مُضادة للبكتيريا؛ قد يكون علاجاً فعالاً لحب الشباب، ويقلل الإصابة بعدوى الخمائر في الفم والمهبل لدى الإنسان. ويعمل الزعتر على التسهيل من عملية الهضم، كما يعمل على طرد الغازات من الأمعاء والمعدة. العديد من الأطباء ينصحون بالزعتر للتخلص من الوزن الزائد، والتخلص من الدهون المتراكمة في الجسم، في حين أن الزعتر له دور كبير في إذابة الشحوم والدهون التي تتراكم في الجسم، وتعمل على التسريع من عمليات الاستقلاب.

فوائد زيت الزيتون: يعد زيت الزيتون غنيّ بمضادات الأكسدة، ويساعد على تقليل خطر الإصابة بالجلطة الدماغية، حيث وجد الباحثون، أنّ زيت الزيتون هو المصدرُ الوحيدُ للدُّهون الأحادية غير المشبعة، التي ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالجلطة الدماغية، وأمراض القلب، ويساعد زيت الزيتون على تقليل خطر الإصابة بالسّرطان، حيث يمكن أن تقلّل مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الزيتون.

المصدر : رؤيا

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