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أمينة خليل ستلعب دور نادين في مسلسل العائدون

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت الفنانة المصرية أمينة خليل عن مشاركتها في الموسم الرمضاني القادم من خلال مسلسل “العائدون” الذي سيجمعها بالنجم أمير كرارة.

وقالت أمينة خليل إنّها ستلعب في المسلسل دور فتاة تدعى نادين، وأشارت إلى أنّ الشخصية ستكون مختلفة عن الأدوار التي لعبتها سابقاً، وإلى أنّ الجمهور سيتعاطف معها بشكلٍ كبير.

ونفت الفنانة المصرية الشائعات التي ربطت بين مسلسل “العائدون”، ومسلسل “هجمة مرتدة” للفنان أحمد عز الذي عرض في رمضاني الماضي، وأكدّت أنّ مسلسل العائدون مستقل بذاته، ولن يكون الجزء الثاني من هجمة مرتدة.

وسيتناول مسلسل العائدون مجموعة من الأحداث الحقيقية التي شهدتها مصر في الفترة ما بين 2018 و2020 وطريقة تعامل الدولة مع التهديدات والتحديات التي شهدتها المنطقة.

يذكر أنّ أمينة خليل ظهرت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “خلي بالك من زيزي.”

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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