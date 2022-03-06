دراسة يابانية، أوميكرون يخلّف ضحايا أكثر من الإنفلونزا الموسمية

حذّرت دراسة يابانية من خطر رفع قيود كورونا بحجة ضعف متحور أوميكرون مقارنةً بالمتحورات التي سبقته، وقال العلماء الذين أجروا الدراسة إنّ متحور أوميكرون أكثر فتكتاً من الإنفلونزا الموسمية بنسبة 40%.

وعمل العلماء في هذه الدراسة على مراجعة معدلات الوفيات في اليابان بسبب أوميكرون والإنفلونزا الموسمية منذ يناير الماضي، وأثبتت النتائج إنّ نسبة الوفيات بأوميكرون تصل إلى 0.13 بالمئة، في حين تراوحت نسبة الوفيات بالإنفلونزا الموسمية ما بين 0.0006 و0.09 بالمئة.

وطالب الباحثون بإجراء مجموعة جديدة من الدراسات والتأكد من نتائجها قبل التفكير بتخفيف قيود كورونا.

يذكر أنّ العديد من دول العالم بدأت بإهمال القواعد والإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا بسبب التأثير المحدود لمتحور أوميكرون.

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