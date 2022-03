فيروس كورونا يقترب من أن يصبح موسمياً

يتوقع العديد من الخبراء نهاية وباء فيروس كورونا المستجد، بحلول شهر مايو من العام الجاري، بحيث سوف يصبح كغيره من الأمراض المعدية موسمية الحدوث، كالإنفلونزا على سبيل المثال، وذلك بالرغم من الانتشار السريع لمتحور أوميكرون في جميع أنحاء العالم، وتفوقه على سلالة دلتا السابقة.

وبحسب ما نقل موقع “الطبي”، فإن ذلك سوف يأتي نتيجة للالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والحصول على جرعات مطعوم الكورونا.

ومن الجانب الإيجابي، ذكر العلماء أن الوضع الحالي في زمن انتشار فيروس كورونا يشبه كثيراً وضع العالم في الستينيات، وذلك عندما كان وباء إنفلونزا هونج كونج منتشراً ويسبب مشاكل صحية خطيرة، فمع تلقي الأفراد للقاحات والأدوية التي تم ابتكارها في ذلك الوقت فالعالم متعايش مع الإنفلونزا ومعتاد عليها منذ 60 عاماً حتى الآن.

وعلى ضوء ذلك، فإنه مع اتباع بروتوكول علاجي جيد وموثوق وتلقي الأفراد للمطاعيم ضد كورونا كل ذلك سوف يغير رؤيتنا للمرض ليصبح مثل الإنفلونزا العادية.

وحول المتحور أوميكرون لفيروس كورونا، فعلى الرغم من أنه ينتشر بشكل كبير في الوقت الحالي وذلك بسبب زيادة مستوى العدوى، إلا أنه في الواقع يمكن أن يؤدي إلى نهاية الوباء، وفقاً للخبراء.

