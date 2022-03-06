واتس اب يعمل على ميزة استطلاعات الرأي للمحادثات الجماعية على iOS!

في الوقت الحالي يعمل مطورو تطبيق واتس اب على تحديث واجهة مستخدم الكاميرا ووظيفة مشغل الصوت العالمي وبعض الميزات الأخرى، ولكن يبدو أنه من أبرز الميزات الجديدة التالية ستكون ميزة القدرة على إنشاء استطلاعات الرأي على الدردشة الجماعية.

بناء على تقرير WABetainfo، فإن ميزة استطلاعات الرأي الجديدة لا تزال قيد التطوير في الوقت الحالي، وهذا يعني أنه لا يمكن لأي شخص استخدامها أو الاستفادة منها حتى وإذا كانوا هؤلاء المستخدمين من فئة مختبري الإصدار التجريبي العام.

بناءً على لقطة “سكرين شوت” التي تم مشاركتها في التقرير، يبدو أنه سيكون من الممكن إنشاء سؤال في الاستطلاع لإرساله لجميع المشاركين في الدردشة الجماعية.

في الواقع، لا نعلم كيف من الممكن أن يتعامل تطبيق واتساب مع هذه الميزة الجديدة وهل سيكون هناك حدود لعدد الإجابات على الأسئلة أو حدود على المدة الزمنية التي يمكن أن يستغرقها الأشخاص للتصويب أو حتى عدد الاستطلاعات التي يمكن إنشاؤها.

في الحقيقة، هذه هي ليست الميزة الوحيدة التي ننتظرها من تطبيق واتس اب. حيث من المفترض أن هناك بعض الميزات القادمة للتطبيق على نظام iOS خلال المرحلة القادمة والتي من بينها ميزة ردود الفعل التي طال انتظارها والتي سوف تتيح للمستخدمين القدرة على الرد على بعض الرسائل المحددة.

أيضاً يقال أن شركة واتس اب تعمل على الإصدار الثاني من ميزة التوافق مع الأجهزة المتعددة والتي من شأنها أن تسمح للمستخدم بإمكانية الاتصال بعدد أكبر من الأجهزة مثل أكثر من هاتف ذكي واحد أو حتى هاتف ذكي مع جهاز آيباد، بالإضافة إلى ذلك، يعمل واتس اب على إصدار مخصص لجهاز آبل اللوحي.

هذا هو كل شيء لدينا حتى الآن حول المزايا الجديدة التي نتوقع رؤيتها في القريب المنظور على تطبيق واتساب على نظام iOS، فهل أنتم متحمسون لها مثلنا؟