تطبيقات الأسبوع للاندرويد – تطبيقات جديدة مفيدة وعملية تستحق تجربتك!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

أصلح لي

أصلح لي هو تطبيق اجتماعي شامل يهتم بكل أمور أفراد الأسرة وهو ضروري لأي شخص مسلم مهتم بأمور الدين والدنيا ويساعدك على فهم الكثير من أمور الحياة والآخرة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ويحتوي على مصحف مدمج شامل والعديد من الأدعية الإسلامية والأذكار الدينية والعبادات والطاعات والأعمال الصالحة ومفيد للغاية ويحتوي على كم هائل من المعلومات التي تساعدك على التقرب من الله وطاعته والتخلص من الذنوب.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

All Recover Deleted Messages

يبدو أنه تطبيق رائع لاستعادة جميع رسائلك المحذوفة وبيانات الوسائط المرتبطة سواء كانت رسائل أو صور أو مقاطع فيديو أو مسارات صوتية أو ملاحظات أو رسوم متحركة والعديد من أنواع البيانات الأخرى. من خلال تقييمات التطبيق يبدو أنه تطبيق عملي ومفيد للغاية من أجل استعادة جميع الرسائل المحذوفة ولكن من الواضح أنه يقوم بعمل رائع في استعادة الرسائل المحذوفة على وجه التحديد وبالنظر إلى كونه مجاني فوجدنا أنه لا يوجد أي مانع من تجربته، خاصة وأن معظم تطبيقات استعادة الرسائل المحذوفة المتواجدة على متجر جوجل بلاي تتطلب عمل رووت للهاتف.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

Document Reader PDF Word & XLS

إذا كنت تبحث عن أفضل تطبيق أندرويد لقراءة الملفات والمستندات سواء كانت بتنسيق وورد أو PDF أو XLSX والعديد من التنسيقات الأخرى، فأنت أمام هذا التطبيق بالفعل. هذا التطبيق هو قارئ مستندات يعمل من أجلك بالبحث عن جميع الكتب الإلكترونية والمستندات المتواجدة على هاتفك ويتمكن من قراءتها بسهولة. سيساعدك هذا التطبيق على زيادة قدراتك الإنتاجية وتوفير وقتك.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

Slando Translate

تطبيق Slando هو واحد من أفضل وأهم تطبيقات الترجمة وأسرعها أيضاً والذي يمكنك استخدامه لترجمة أي نصوص في أي مكان على الهاتف. بمساعدة هذا التطبيق يمكنك التواصل بسهولة مع أصدقائك الأجانب وترجمة رسائلهم في الوقت الفعلي إلى أي لغة تفهمها أو تفضل التحدث بها. التطبيق يدعم عدد لا حصر له من اللغات ويمكنك التأكد من دعمه اللغة من خلال صفحة التطبيق الرسمية ولكن لحسن الحظ أن اللغة الإنجليزية والعربية الفرنسية جميعها مدعومة بالتأكيد.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

MaxSpeedfiy-Unlimited&Easy

تطبيق MaxSpeedify هو تطبيق بروكسي مجاني 100% ولكنه يحتوي على بعض المحتوى المدفوع أيضاً. يمتاز التطبيق بتوقيره عرض نطاق ترددي عالي وسرعة اتصال غير محدودة ونطاق غير محدود من البيانات وكل ذلك من خلال نقرة زر واحدة. الفكرة من تطبيقات البروكسي أنها تعمل بنفس طريقة عمل تطبيقات VPN تقريباً وذلك من أجل تشفير اتصالك بالإنترنت وحماية هويتك وخصوصيتك وعدم تسجيل أو الاحتفاظ بسجلات تصفحك للإنترنت. التطبيق مجاني ويحصد عدد جيد من المراجعات الإيجابية وننصحكم بتجربته خاصة وأنه يوفر عدد كبير من الخوادم التي يمكن الاتصال بها.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

Fast Locker

في الحقيقة التطبيق واضح من عنوانه ولا يحتاج إلى الكثير من الشرح. الغرض من تطبيق Fast Locker هو مساعدتك على حماية تطبيقاتك الأساسية وإغلاقها بكلمة سر حتى لا يتمكن أي شخص فضولي أو صديق أو من أصدقائك التطفل على خصوصياتك. لحسن الحظ أن التطبيق مجاني ويمكن تجربته بشكل مجاني وعلى الرغم من وجود العديد من التطبيقات التي توفر نفس هذه الوظيفة إلا أن تطبيق Fast Locker يمتاز بالواجهة النظيفة والبديهية التي لا تحتاج إلى خبرة عميقة في التعامل مع البرامج والتطبيقات.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

Who’s on my wifi

تطبيق Who`s on my wifi تطبيق احترافي بمعنى الكلمة لأنه سيساعدك على معرفة جميع الأشخاص المتصلين بنقطة الإنترنت الخاصة بك بسهولة شديدة. أيضاً يتيح لك القدرة على الوصول إلى صفحة الراوتر وتحليل الأجهزة المتصلة بالشبكة وإعادة تسميتها وتخصيص اسم ورمز لها ويعرض سجل بجميع الأجهزة التي اتصلت من قبل بشبكة الواي فاي لديك ويدعم الوضع المظلم والوضع المشرق ومتوفر على هيئة ويدجيت على الشاشة الرئيسية لسهولة الوصول له. تطبيق رائع ومجاني وحجمه صغير ومراجعاته إيجابية للغاية وننصحكم بتجربته.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

Blowly

هل تكره الصمت القاتل؟ ومن منا ليس كذلك. حسناً، تطبيق Blowly هو تطبيق ترفيهي من الدرجة الأولى يحتوي على أصوات هادئة تساعدك على الهدوء والاسترخاء أو المذاكرة أو حتى من أجل النوم. مثله مثل العديد من تطبيقات التأمل التي يمكنك الاستعانة بها أثناء الدراسة والمذاكرة أو لتهدئة طفلك أثناء النوم أو لأخذ قيلولة في وقت الظهيرة. التطبيق مجاني ورائع جداً وموثوق به ويمكنكم تجربته والاستفادة منه في عدد كبير من الحالات.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

FFF Skin Tool, Elite Bundles

هذا التطبيق مخصص فقط للاعبي لعبة FreeFire لأنه سيساعدهم على تعديل الشخصيات التي يلعبون بها والحصول على حزم Elite Pass وأسلحة وبنادق ورقصات جديدة والآيموشن وما إلى ذلك. للأسف التقييمات والمراجعات مختلطة نوعاً ما، حيث يقول البعض أن التطبيق رائع ويساعد المبتدئين بشكل كبير، في حين أن البعض الأخر يقول أن التطبيق غير مجدي، ولكن أغلب التقييمات والمراجعات إيجابية.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

Caller Name

نحن لم نقم بتجربة هذا التطبيق ولكن من المفترض أنه يساعدك على معرفة أسم المتصلين بك، تماماً مثل تطبيق TrueCaller الشهير ولكن بالطبع ليس بنفس مستوى شهرته. من خلال وصف التطبيق يمكنك ملاحظة أنه يستطيع جلب اسم لمتصل ومعلومات شبكة الاتصال الخاصة به وتحديد موقعه وتعقبه ومن المفترض أن قادر على تحديد وتتبع أي رقم هاتف من جميع أنحاء العالم – بناءً على وصف صانع التطبيق.

السعر : مجاني