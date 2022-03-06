مسلسل مسيرتي لجورج وسوف ينال جائزة أفضل مسلسل في جوائز أفلام لوس أنجلوس

أعلن المخرج دافيد أوريان فوز مسلسل “مسيرتي” الذي تناول سيرة الفنان السوري جورج وسوف بجائزة أفضل مسلسل في جوائز أفلام لوس أنجلوس.

وقال عبر حساب شركة الإنتاج 2PURE Studious التابعة له والتي أنتجت المسلسل: نعلن بكل فخر استلام مسلسل مسيرتي “جورج وسوف” بجائزة أفضل مسلسل في جوائز أفلام لوس أنجلوس.

وتناول المسلسل المكون من 8 حلقات سيرة الفنان السوري الملقب بسلطان الطرب، والصعوبات التي واجهته أثناء صعوده سلم النجومية والشهرة.

المسلسل من إخراج دافيد أوريان، وبطولة مجموعة من الفنانين نذكر منهم مجدي مشموشي الذي لعب دور والد جورج، وعامر فياض الذي لعب دور جورج وسوف في مرحلة الشباب، والطفل سليم حايك الذي مثل الفنان السوري في طفولته، وغيرهم من الفنانين

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