بريطاني يتقاضى راتباً كبيراً مقابل مشاهدة عائلة سمبسون

كشف الشاب البريطاني ألكساندر تاونلي عن وظيفته الغريبة التي يحصل مقابلها على راتبٍ يقدّر ب6700 دولار أمريكي.

وقال الشاب البالغ من العمر 26 عاماً إنّ المطلوب منه مشاهدة كل حلقة من حلقات المسلسل المشهور عالمياً، وتقديم تحليل نقدي لها.

وأشار ألكساندر تاونلي لهوسه وولعه بالمسلسل الكرتوني منذ صغره، وهذا ما جعله متحمساً للوظيفة، وأكدّ أنّ الشركة تقدم له الكعك بشكلٍ مجاني أثناء مشاهدته للمسلسل.

وقال الشاب البريطاني إنّ الوظيفة الجديدة جعلته يلاحظ الكثير من الأشياء التي لم يلاحظها من قبل، ويكتشف سر صمود عائلة سمبسون أمام تقلبات الزمن.

وأكدّ ألكساندر وجود مجموعة من الصعوبات التي تجعل من وظيفته الغريبة صعبة أبرزها الجلوس لساعات طويلة أمام التلفاز ومتابعة الحلقات بدقة كبيرة ليكون قادراً على إعداد التقرير بشكلٍ مثالي.

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