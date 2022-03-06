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غادة عادل تتعرض لوعكة صحية مفاجئة

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرضت الفنانة المصرية غادة عادل لوعكةٍ صحية مفاجئة نقلت على أثرها للمستشفى بشكلٍ فوري.

ونشر نجلها عبد الله الهواري صورةً لها من على سرير المستشفى على حسابه في موقع إنستغرام، وطلب الدعاء والصلاة من أجل والدته.

وكانت الفنانة المصرية قد انتهت منذ فترة من تصوير مشاهدها في مسلسل أحلام سعيدة المتوقع عرضه في الموسم الرمضاني القادم، والذي سيجمعها بالفنانة يسرا لأول مرة منذ مشاركتهما في مسلسل سرايا عابدين الذي عرض قبل 7 سنوات.

يذكر أنّ مسلسل أحلام سعيدة من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وبطولة يسرا، غادة عادل، نبيل نور الدين، انتصار، شيماء سيف، نور محمد، مي كساب وغيرهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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