سامسونغ تطلق هاتفا يعمل بنظام تشغيل Android 12

واصلت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية طرح الهواتف المميزة والمنافسة في سوق الهواتف الذكية والتي كان آخرها هاتف Galaxy M23.

وعمدت الشركة الكورية الجنوبية لتزويد هاتفها بشاشة مقاس 6.6 بوصة بدقة عرض 1080*2408 بيكسل.

ويتميز الهاتف الجديد بمعالج Octa-core، وبوجود كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وأخرى خلفية ثلاثية بدقة 50، 8، 2 ميغا بيكسل.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، وذاكرة داخلية بسعة 128 غيغا بايت، وعشوائية بسعة 4 غيغا بايت.

ومن ميزات الهاتف الجديد عمله بنظام التشغيل Android 12، وبهيكله المقاوم للماء والغبار، وبوجود منافذ USB-C، ومنفذ 3.5 للسماعات.

تجدر الإشارة إلى أنّ سامسونغ لم تفصح عن سعر الهاتف الجديد، ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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