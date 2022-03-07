أندرويد 13 يجلب ميزة التحكم في مستوى سطوع الفلاش!

على الرغم من أن هناك العديد من الهواتف الذكية التي لم تتلقى نظام أندرويد 12 حتى الآن إلا أن شركة جوجل تعمل بالفعل على الإصدار التالي وقد أطلقت نسخة المطورين الأولى من نظام أندرويد 13 خلال الشهر الماضي.

بناءً على أخر التقارير المُسربة، يقال أن جوجل سوف تجلب واحدة من أبرز وأهم المزايا التي لطالما تمنيناها على مدار السنوات القليلة الماضية وهي ميزة التحكم في مستوى سطوع الفلاش على هواتف الأندرويد.

سيسمح أندرويد 13 بتغيير إعدادات مستوى سطوع الفلاش

بناءً على تقرير موقع AndroidPolice سيعمل نظام جوجل التالي على إزالة العقبة التي تقف أمام مستخدمي النظام عند التعامل مع واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالكاميرا.

أطلقت شركة جوجل إصدار Android 13 developer preview الشهر الماضي. تم التأكيد على وجود بعض الميزات الجديدة التي من بينها ميزة الثيمات الديناميكية التي من شأنها توفير أيقونات جديدة لتطبيقات الطرف الثالث.

أيضاً من بين الميزات الجديدة أنه سيتم محو الحافظة بشكل تلقائي عندما تنتهي من استخدام التصفح. للتوضيح قليلاً، سيتم إزالة ومحو جميع الروابط التي تم إدراجها في شريط عنوان المتصفح بمجرد أن تنتهي من استخدام المتصفح، وذلك من أجل الحفاظ على خصوصيتك.

أيضاً من بين الميزات الجديدة، ميزة التعديل على مستوى سطوع مصباح الفلاش. بناءً على المصدر، لاحظ المُسرب للخبر أن هناك تحديثين جديدين لقسم الكاميرا في إصدار المعاينة الخاصة بنظام أندرويد 13.

الميزة الأولى والتي من شأنها توفير القدرة على التلاعب بإعدادات مصباح الفلاش ومستوى سطوعه، في حين أن الميزة الثانية سوف تسمح بضبط معدلات السطوع بناءً على أقصى قدراته التي تدعمها مكونات وعتاد هاردوير الهاتف.

بعبارة أبسط وباختصار شديد: هذه الميزات الجديدة من شأنها أن تمنح المستخدمين مزيداً من التحكم في مستوى إضاءة وسطوع مصباح الفلاش في هواتفهم الأندرويد بدلاً من أن تكون مقتصرة على الإيقاف والتشغيل وحسب.

ومع ذلك، لا نتوقع أن تكون هذه الميزة متاحة لجميع المستخدمين، أو بعبارة أخرى، لن تكون متاحة أو متوافقة مع جميع الهواتف الذكية، بالتأكيد سيكون هناك بعض القيود التي ستفرضها بعض أنواع الكاميرات ومصابيح الفلاش.

ولكن في النهاية تعد هه الميزة جيدة جداً في حالات واستخدامات عدة ومن الجيد رؤيتها. أضعف الإيمان قد يكون من الجيد الاعتماد عليها من أجل العثور على الأشياء في الأماكن والغرض المظلمة، ناهيك عن ميزتها الرئيسية والفعالة التي ستلعب دوراً أساسياً في الحصول على صور جيدة في ظروف الإضاءة المنخفضة.