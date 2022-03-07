بمعالج Dimensity 900 – أوبو تُطلق Find X5 Lite لمستخدمي الفئة المتوسطة

الضجة كلها كانت تركز على سلسلة Oppo Find X5 الرئيسية وقد أعلنت الشركة بالفعل عن كل من Find X5 و Find X5 Pro بمواصفات غير مسبوقة.

ولكن هاتف Oppo Find X5 Lite كان الهاتف الثالث ضمن تشكيلة Find X5 الجديدة ولكنه يضع تركيزه بالكامل على مستخدمي الفئة المتوسطة.

يبدو أن هاتف Find X5 Lite هو عبارة عن نسخة مُعدلة من هاتف Oppo Reno 7 الذي أطلقته شركة أوبو في الهند خلال شهر يناير الماضي.

ومع ذلك، هو لا يزال يحتفظ بنكهة سلسلة Find X5 الجديدة في بعض الأشياء القليلة، ولكن التصميم والمظهر الخارجي مختلف بشكل واضح.

الهاتف لديه شاشة أصغر قياس 6.43 بوصة ويدعم مرئيات +HDR10 وتدعم معدل تحديث 90Hz ومحمية بطبقة زجاج Gorilla Glass 5 على الرغم من أنه يفتقر إلى تصنيف IP Rating من أجل مقاومة الماء والغبار.

يتم تشغيل هاتف Oppo Find X5 Lite بواسطة معالج ميديا تيك الذي يمكن أن تجده في عدد كبير من هواتف الفئة المتوسطة وهو معالج Dimesnity 900 SoC مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت.

يعمل الهاتف بواجهة ColorOS 12.1 المستندة على نظام أندرويد 12. ومن أجل التصوير لدينا هنا مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، مصحوباً بمستشعر ثانوي بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

العدسة الرئيسية لديها القدرة على التقاط فيديو بدقة 4K على الرغم من غياب وضع 4K Ultra Night الذي يمكن إيجاده على أشقائه الأغلى ثمناً.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 66 وات والذي يضمن لك شحن البطارية بنسبة 100% خلال 31 دقيقة فقط، مع القدرة على ممارسة اللعب لمدة ساعتين من خلال شحنها لمدة 5 دقائق فقط.

سيتوفر هاتف Find X5 Lite باللون الأزرق والأسود بمبلغ وقدره 538$ دولار أمريكي تقريباً وسيكون متاح للبيع في عدد من الدول والبلدان الأوربية ابتداءً من يوم 2 مارس القادم.